Automovilismo
28 de marzo de 2026 - 11:00

Formación de salida del Gran Premio de Japón

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Suzuka:

Por EFE