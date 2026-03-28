Marco Bezzecchi y Luca Marini, sancionados con la pérdida de dos posiciones

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), líder del mundial de MotoGP, y Luca Marini (Honda RC 213 V), han sido sancionados con la pérdida de dos posiciones en la formación de salida del Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP por el Panel de Comisarios de Dirección de Carrera.