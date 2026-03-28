Martín vence la 'sprint' y Márquez cae; Alonso y Carpe 'pole' en sus categorías

Martín supo doblegar al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) en la última vuelta, después de que el dos veces campeón del mundo de MotoGP hubiese marcado el ritmo desde la primera hasta la última vuelta.

Martín es el nuevo líder de la competición con sólo un punto de ventaja sobre su compañero Marco Bezzecchi, quien se fue por los suelos cuando había ascendido hasta el segundo puesto.

Con Jorge Martín líder, Bagnaia se tuvo que conformar con la segunda posición, y el tercer puesto fue para Pedro Acosta (KTM RC 16), aunque Dirección de Carrera le avisó que estaba siendo investigada por no cumplir con el porcentaje de presión de los neumáticos durante la carrera.

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), autor de la 'pole position', y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que salía sexto, protagonizaron un percance en la primera vuelta, fruto de un error de precipitación del nueve veces campeón del mundo, que acabó con ambos fuera de carrera en la curva 12.

Durante la carrera Jorge Martín fue rebasando rivales, aunque vio como su compañero Marco Bezzecchi le quitaba la segunda posición, pero a tres vueltas del final el italiano cometió un error y se fue por los suelos, dejando el camino libre hacia el podio a su compañero de equipo.

Martín consiguió ponerse tras el rebufo de la moto de 'Pecco' Bagnaia al recortar medio segundo en la penúltima vuelta, y en la última, en un arriesgado adelantamiento en el que ambos se llegaron a tocar, le consiguió batir camino de su primera victoria de la temporada.

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), autor de la 'pole position' y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que salía sexto, protagonizaron un percance en la primera vuelta, fruto de un error de precipitación del nueve veces campeón del mundo, que acabó con ambos fuera de carrera en la curva doce.

El hispano-colombiano David Alonso (Kalex) ha logrado su primera 'pole position' de Moto2 con nuevo récord absoluto del circuito de 2:05.203, con el que batía de manera considerable el anterior récord, que había establecido su compañero de equipo Daniel Holgado (Kalex) en la primera clasificación con 2:05.814.

Alonso no defraudó con su rendimiento, pues con su nuevo récord, dejó a 144 milésimas de segundo al belga Barry Baltus (Kalex), que se cayó al final de la sesión en la curva doce, y con Alonso López (Kalex), tercero.

En la segunda línea estarán Ángel Piqueras, Celestino Vietti y Senna Agius, con Alex Escrig Izan Guevara y Collin Veijer en la tercera.

El español Álvaro Carpe (KTM) logró la segunda 'pole position' de su carrera deportiva, la primera fue el pasado año en el circuito italiano de Mugello, al ser el más rápido en la clasificación oficial de Moto3, con nuevo récord absoluto de 2:12.107.

Carpe batió el récord de Moto3 en dos ocasiones, un tiempo que hasta ese momento detentaba él mismo, cuando por la mañana, en los segundos libres, rodó en 2:13.190.

Junto a él, en la primera línea de la formación de salida, estarán el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), en tanto que el líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), saldrá desde la octava posición.

Nadie pudo batir el registro de Álvaro Carpe, que se adjudicó su segunda 'pole position' de Moto3, seguido a cuatro décimas de segundo por O'Gorman y con el hispano argentino Valentín Perrone (KTM) tercero.

En la segunda línea estarán el indonesio Veda Pratama (Honda) junto al italiano Guido Pini (Honda) y Joel Esteban (KTM), con Adrián Fernández (Honda), Máximo Quiles y Rico Salmela (KTM), en la tercera.