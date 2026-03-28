Sainz: "Entrar en la Q2 era el mejor escenario contemplado, así que estoy contento"

"Como equipo hicimos todo lo posible y mis vueltas fueron sólidas", declaró Sainz, de 31 años, que afronta su duodécima temporada -la segunda en Williams- en la Fórmula Uno, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios, dos de ellos el año pasado.

"Hemos mejorado en comparación con China, pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de seguir mejorando nuestro rendimiento", explicó el talentoso piloto madrileño, que no está teniendo el arranque de temporada esperado, pero que al menos logró puntuar hace dos domingos en Shanghái, donde acabó noveno.

"El puesto 16 no es el que buscamos", comentó Sainz, que quedó eliminado en la segunda ronda de la cronometrada principal.

"Me gusta mucho pilotar en Suzuka y haré todo lo posible para aprovechar al máximo la carrera de mañana y luego ya veremos dónde terminamos", añadió el español de Williams, cuyo compañero, el tailandés Alex Albon, cayó en la primera ronda.