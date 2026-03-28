Automovilismo
28 de marzo de 2026 - 02:55

Tabla de tiempos del último libre del GP de Japón

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Tabla de tiempos de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka:

Por EFE