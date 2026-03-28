28 de marzo de 2026 - 03:50
Verstappen, Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)
Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -undécimo-, el español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimoquinto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.807 metros la pista nipona en un minuto, 29 segundos y 48 milésimas, 255 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari)
La tercera ronda (Q3), que decidirá los primeros diez puestos de parrilla, se disputará a continuación.