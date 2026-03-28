Verstappen, Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.807 metros la pista nipona en un minuto, 29 segundos y 48 milésimas, 255 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari)

La tercera ronda (Q3), que decidirá los primeros diez puestos de parrilla, se disputará a continuación.