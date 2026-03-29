Alonso: Pudimos acabar, pero el ritmo era pobre y no mejoró en carrera

"Había muchas cosas por hacer. La primera, acabar una carrera; y, por lo menos, lo hemos hecho delante de los aficionados japoneses", explicó este domingo, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano -retirado en Australia y China con un AMR26 del que se esperaba mucho y que no ha aportado casi nada-, en el circuito propiedad de Honda, el nuevo motorista de Aston Martin.

"Pero el ritmo era muy pobre, y en carrera no hemos mejorado", explicó Alonso, que retrasó un día su llegada a Japón -donde logró dos de sus 32 victorias en la división de honor: una en esta pista, en 2006 (el año que revalidó título), y la otra dos temporadas después, en Fuji-, a causa de su recién estrenada paternidad.

“El haber terminado la carrera hoy aquí en Suzuka demuestra un claro progreso para el equipo, y eso es algo muy positivo que debemos destacar del fin de semana", admitió, no obstante, Fernando, de 44 años, que cuenta 106 podios en la categoría reina.

"Aunque no tuvimos el ritmo, fue gratificante acumular unos kilómetros valiosos y competir con Lance (Stroll, su compañero canadiense)", añadió el piloto ovetense.

"Ahora analizaremos los datos tanto en Silverstone como en Sakura; y continuaremos impulsando el desarrollo para tener una mejor comprensión con miras a Miami (EEUU)”, comentó, en referencia al próximo Gran Premio -tras el parón provocado por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, la posterior respuesta de ésta y la actual situación bélica derivada de todo ello en Oriente Medio, que obligó a suspender la cuarta y la quinta prueba del calendario, previstas inicialmente el mes que viene en Baréin y Arabia Saudí-, Alonso este domingo en Japón.