Antonelli nuevo líder al ganar en Suzuka; Sainz fue decimoquinto y Alonso, el 18

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó en Suzuka por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

El inglés George Russell (Mercedes), que cedió el primer puesto de la general, acabó cuarto, por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), sexto en meta.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del mexicano Serio Pérez (Cadillac).