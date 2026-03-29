Bulega se impone en la carrera de la Superpole de Portugal; el español Lecuona, segundo

La Superpole, que es una carrera a 10 vueltas, certificó el dominio de las Ducati oficiales, que el sábado realizaron los mejores tiempos en los entrenamientos y rebajaron el récord de la pista del Autódromo Internacional del Algarve.

Además, el transalpino, que no tuvo muchos problemas a lo largo de los 10 giros para cruzar primero la meta, y el español se clasificaron en las dos primeras posiciones de la carrera del sábado y, en el caso de Nicolo, esa prueba supuso su octava victoria seguida en el Campeonato del Mundo.

Este es el cuarto podio de Lecuona en el campeonato y el 250 de un español en el mismo.

La tercera posición de la carrera de la Superpole fue para el piloto portugués Miguel Oliveira (BMW) que se estrena este año en la categoría después de su paso por el Mundial de MotoGP. Este puesto del luso hace que el podio de esta mañana sea el mismo que el de la carrera del sábado.

El británico Alex Lowes (Bimota) fue cuarto tras el piloto luso.

Con este resultado, Bulega lidera el Mundial con 99 puntos por delante del italiano Axel Bassani (Ducati) y de Lecuona, con 48, mientras que Oliveira es cuarto con 40.

Otros españoles, Xavi Vierge (Yamaha) y Álvaro Bautista (Ducati) fueron séptimo y noveno, respectivamente.