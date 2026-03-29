Marc Márquez se lamenta de la penalización y asegura haber hecho su "carrera"

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que logró la quinta plaza en el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP ha lamentado la penalización ya que "siempre se marcan en las primeras vueltas, que es donde más afectan, por eso son penalizaciones" motivo por el que ha reconocido que "a partir de ahí me he dedicado a hacer mi carrera, pero no teníamos ritmo para ganar".