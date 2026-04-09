Dan Milner, nuevo ingeniero jefe de tecnología de Williams

El nuevo ingeniero jefe del equipo Williams, que tiene como pilotos al español Carlos Sainz y al tailandés Alexander Albon, destacó que su nueva escudería "tiene un plan claro y ambicioso para seguir adelante".

"Estoy deseando aportar mi experiencia y conocimientos para acelerar ese camino", añadió Dan Milner en declaraciones difundidas por la escudería.

"Dan será fundamental para nuestro plan tecnológico de vehículos y para convertir la innovación en mejoras de rendimiento constantes en pista, por lo que estamos encantados de contar con él mientras continuamos con nuestros planes para devolver al Atlassian Williams F1 Team a la cabeza de la parrilla”, afirmó Matt Harman, director técnico del equipo.