GianPiero Lambiase, hasta ahora en Red Bull, será nuevo jefe de carrera de McLaren

"Lambiase es el último contratado para reforzar y apoyar la base de talento que existe en McLaren, al mismo tiempo que se reafirma el compromiso a largo plazo del equipo para confirmar su posición como una escudería con nivel para ganar el campeonato", reza dicho comunicado.

Después de años de experiencia como ingeniero para diferentes equipos y pilotos, Lambiase había llegado a Red Bull como ingeniero de pista junto a Daniil Kvyat para la temporada 2015, pero pronto comenzó a trabajar junto a Max Verstappen, cuando este entró en la disciplina de la escudería.

Desde 2024, era el jefe de carreras de Red Bull, un cargo que se responsabiliza de la gestión de las actividades en pista de todo el equipo. Ese será el rol que desempeñará a partir de la temporada 2028 en McLaren.

"El rol de jefe de carrera ya existe en la estructura del equipo, y se encarga del liderazgo general del equipo en carrera. Estas tareas son ahora gestionadas por Andrea Stella, que aparte es el director del equipo", explica McLaren en el comunicado.

Red Bull, por su parte, también había informado de la salida del ingeniero: "Red Bull confirma que GianPiero Lambiase dejará el equipo en 2028, cuando finalice su actual contrato. Es un miembro valioso del equipo, al que se unió en 2015. Hasta su marcha, continúa en su rol como jefe de carrera e ingeniero de carrera para Max Verstappen, y estamos comprometidos en añadir más éxitos a nuestro registro conjunto".