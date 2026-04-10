El madrileño Diego Martínez, campeón de España de Rallycross, da el salto al Europeo

Tras una temporada 2025 en la que Diego Martínez revalidó su título de campeón de Crosscar RX, disputando además algunas competiciones internacionales y el 'RallyX Euro League', el piloto, subcampeón del trofeo 'FIA Crosscar Academy' y el campeonato 'FIA European Junior Crosscar' y la medalla de plata en los 'FIA Motorsport Games' de 2024, que se disputaron en Valencia, afronta ahora un nuevo reto.

En una nota de prensa de su equipo, Diego Martínez recuerda que "después de tres temporadas consecutivas en el Cerx Loterías, estamos listos para dar esta gran paso, en el que seremos el único piloto español en la formación de salida, por lo que para el equipo y para mí, comienza una temporada clave en la que tendremos la oportunidad de enfrentarnos a los mejores pilotos de Europa y espero estar a la altura para representar a España de la mejor manera posible".