Automovilismo
10 de abril de 2026 - 09:20

Evans, líder del Mundial, sufre un accidente al inicio del Rally de Croacia

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Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- El británico Elfyn Evans (Toyota), actual líder de la clasificación, tuvo que abandonar este viernes la primera jornada del Rally de Croacia, cuarta prueba del Campeonato del Mundo de 2026 y la primera del año sobre asfalto, tras sufrir un accidente en el tercer tramo del recorrido.

Por EFE

Además de Evans, su compañero de equipo, el sueco Oliver Solberg, segundo en la carrera por el Mundial, se salió de la carretera e inició el infortunio de la 'maldita' etapa de hoy.

Evans se había colocado en cabeza con ventaja de más de 8 segundos sobre el finés Sami Pajari (Toyota) pero su salida en una curva regaló el liderato momentáneo de la prueba a Pajari.

La carrera de este viernes se compone de ocho tramos, por lo que aún se esperan cambios en la clasificación de la jornada.

Asimismo, se espera que Evans y Solberg, de los que no se han reportado lesiones de ningún tipo tras sus respectivos percances, puedan competir de nuevo en la segunda jornada de este sábado, compuesta por otros ocho tramos.

Evans, ganador en Suecia, manda en la general con 66 puntos, ocho más que Solberg, vencedor en Montecarlo, y once más que el japonés Takamoto Katsuta, que firmó en Kenia su primera victoria.