Katsuta se impone en el Rally de Croacia tras un error de Neuville cuando lo tenía ganado

Neuville, campeón del mundo en 2024, partió como líder en la última prueba con una ventaja de algo más de un minuto, pero su error en el tramo final cronometrado le obligó a la retirada después de uno de sus mejores carreras de los últimos meses, informa el WRC en su web.

El beneficiario fue Katsuta, con el irlandés Aaron Johnston como copiloto, que consiguió su segundo triunfo seguido tras el de Kenia, con un tiempo total de 2:51:15.8, con 20.7 de diferencia sobre el finlandés Sami Pajari (Hyundai) y 1:47 respecto al neozelandés Hayden Paddon (Totoya), que subió al podio en su estreno en Croacia y en su segunda carrera de la temporada.

En la cuarta prueba puntuable del WRC y primera sobre asfalto, el piloto japonés daba por bueno el segundo puesto, pero se encontró con la victoria y, de paso, convertirse en el nuevo líder de la general con 81 puntos, tras desbancar al británico Elfyn Evans.

Evans queda con 74 puntos, por 68 del sueco Oliver Solberg, también de Toyota, quienes solo pujaron por la 'Super Sunday' tras quedar fuera de carrera en la jornada del viernes por salirse de la carretera.

Solberg fue el mejor de la especial dominical seguido de Evans, con el irlandés Jon Armstrong (Ford) en tercera posición.

El segundo puesto de Pajari en Croacia le otorgó su tercer podio consecutivo, aunque le supo a poco después de haber liderado la carrera desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la tarde, pero un pinchazo lo dejó fuera de la lucha por la victoria.

Toyota se reafirma en la tabla de escuderías con 206 puntos por 141 de Hyundai.

En el WRC2, la victoria correspondió al francés Yohan Rossel (Lancia), cuarto en la carrera, con el español Alejandro Cachón (Toyota) en cuarta posición de la categoría y séptimo de la clasificación.

La quinta prueba del WRC será en Gran Canaria, también sobre asfalto, de los próximos 23 al 26 de este mes.