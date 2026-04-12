Lucas Coenen manda en el GP de Cerdeña y Rubén Fernández quinto

Coenen se impuso en la primera manga con una más que notable superioridad sobre el resto de rivales. Aventajó en casi veinte segundos al segundo clasificado, el neerlandés Jeffrey Herlings (Honda), que había sido el más rápido en el sábado en la clasificación, mientras que completó el podio el fránces Romain Febvre (Kawasaki).

En la segunda carrera del domingo volvió a ganar, pero de manera más apretada, de nuevo con Herlings en segundo puesto a tan solo 1.219 segundos y con el también neerlandés Kay de Wolf tercero.

Rubén Fernández, que en la pasada prueba en Suiza rozó el podio, también estuvo cerca en esta oportunidad y fue quinto en las dos mangas y en la general del Gran Premio, mientras que el también español Oriol Oliver fue undécimo y decimoquinto.

Coenen aumenta ligeramente su ventaja al frente de la clasificación general. Encabeza la lista con 192 puntos, catorce más que Herlings, mientras que el francés Tom Vialle es tercero con 162. Fernández es séptimo con 115 y Oliver decimoquinto con 48.

El próximo domingo se disputará en el circuito de Pietramurata el GP de Trentino (Italia), quinta prueba del Mundial.