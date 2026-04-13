Will Brown, nuevo director comercial de la Fórmula E

Brown cuenta con experiencia comercial y de dirección en Audi en Fórmula 1, en el Real Madrid, en las competiciones IRONMAN, en el Arsenal y en el Manchester United.

Su puesto más reciente era el de vicepresidente y director global de deportes de motor en Legends Global, la empresa de gestión de recintos, eventos y marcas que ha trabajado con entidades como el Real Madrid, el PGA Tour de golf, los New York Yankees de béisbol o varios estadios en Estados Unidos.

"Su incorporación responde a la ambición de Formula E de seguir escalando su propuesta comercial de cara a la futura era GEN4, consolidando su posicionamiento como plataforma global que combina deporte de élite, innovación y sostenibilidad, y reforzando su capacidad para generar valor", continúa el comunicado.

Brown manifestó también su entusiasmo: "Estoy muy emocionado por unirme a la Fórmula E en un momento de tanta transformación. El campeonato se sitúa en una intersección única de deporte de clase mundial, innovación y sostenibilidad, creando una plataforma poderosa para las marcas globales".