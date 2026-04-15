El argentino Mercado se suma a Fritz y Hanika en el equipo defensor del título en Le Mans

Los vigentes campeones del mundo de resistencia de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) se muestran ansiosos por volver a la acción tras un largo parón invernal después de conquistar el título de 2025 en la cuadragésima novena edición de las legendarias 24 Horas de Le Mans, en el circuito Bugatti de esa ciudad.

El equipo Yamaha ya logró su primera victoria en la prestigiosa carrera francesa el pasado año, en la que mostraron un dominio absoluto del circuito 'Bugatti', cuando Fritz logró la 'pole position' y un nuevo récord de vuelta rápida de 1:34.489, antes de alzarse con la victoria.

Fritz, Hanika y 'Tati' Mercado ya mostraron su fortaleza durante la pretemporada, finalizando el test oficial previo a Le Mans terceros y luego, en las sesiones de entrenamientos privados en Le Mans, terminaron quintos con un tiempo de 1:36.078, antes de mejorar a 1:36.070 por la tarde.

El argentino Mercado, de 33 años, reemplaza al piloto australiano Jason O'Halloran en el equipo, y espera poder aportar su gran experiencia tanto en el campeonato del mundo de Superbike como en carreras de resistencia, según afirman desde el equipo, que espera poder asegurar su cuarto título del mundial de Resistencia y el tercero en cuatro años.