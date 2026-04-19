Bulega añade otro monólogo en Assen por delante de Lecuona

Los pilotos del equipo oficial de Ducati volvieron a arrasar. Otra vez fueron los auténticos dominadores sin dar opción a sus rivales y Bulega alargó una gran racha de victorias que no encuentra final.

Tras ganar en la 'Catedral' la carrera del sábado y esta mañana la superpole, el italiano añadió una muesca más a su serie, que llega a las trece victorias consecutivas, y con ello iguala el récord del campeón del pasado año, el turco Toprak Razgatlioglu.

En esta oportunidad aventajó en 2,724 segundos a Lecuona y en 5,257 al británico Sam Lowes (Ducati), de nuevo tercero, y Álvaro Bautista firmó otra cuarta plaza, a 8,941 del ganador, en tanto que Xavi Vierge (Yamaha) fue séptimo y primero que no pilotaba una Ducati.

Con ello, el dominio de Bulega en la general del Mundial es absoluto. Lidera la clasificación con 186 puntos, 69 más que Lecuona y 104 más que Sam Lowes. El portugués Miguel Oliveira es cuarto con 69 y Bautista sube a la séptima plaza con 59.

En el Mundial femenino, la española Beatriz Neila (Yamaha) logró la primera victoria de la temporada y la quinta de su carrera por delante de María Herrera (Yamaha), vencedora de la prueba del sábado, y a la que superó en una áultima vuelta emocionante y de Lucie Boudesseul (Yamaha).

Herrera domina la general con 90 puntos, por los 77 de Neila y los 52 de la italiana Roberta Ponziani.

En Supersport la carrera se detuvo con bandera roja por caída de Roberto García, momento en el cual dominaba el alemán Philipp Oettl, con lo que ganó con el español Albert Arenas segundo para sumar su cuarto podio en tres rondas.

Jaume Masia, sexto este domingo, lidera la general con 106 puntos, uno más que Arenas, mientras que Oettl es tercero con 79.