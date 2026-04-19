La Yamaha 1 de Yart, con Fritz, Hanika y el argentino Mercado, repite victoria en Bugatti

Mercado estrenó su palmarés en esta mítica prueba junto a Fritz y Hanika, que ya ganaron el pasado año. El trío en esta ocasión aventajó en cinco vueltas a la segunda clasificada, la Suzuki 12 pilotada por Gregg Black, Etienne Masson y Dan Linfoot, mientras que cerró el podio la Kawasaki 11 con Gregory Leblanc, Christian Gamarino y el español Román Ramos.

Los vencedores se vieron beneficiados por los problemas mecánicos de la BMW 37, que a primera hora de la mañana tuvo problemas mecánicos serios y perdió toda opción de luchar por la victoria.

Como en 2024, el mejor equipo independiente fue el BMW M1000RR 6 del ERC Endurance, con Marcel Schrotter, Kenny Foray y el español David Checa, que acabó en la cuarta posición.