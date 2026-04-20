El líder Máximo Quiles, llega por primera vez al 'Ángel Nieto' de Jerez

Quiles, con 23 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el también español Álvaro Carpe, disputará su primera carrera en este circuito, al que dice llegar "contento, después de las primeras carreras de la temporada, que han sido buenos fines de semana, pero no vale relajarse".

En la nota de prensa de su equipo, Máximo Quiles afirma estar "motivado por correr por primera vez en Jerez, con toda la afición, lo que será especial, seguro, por lo que tengo ganas de sentir el calor de la afición para seguir trabajando como en todas las carreras, centrados en nuestro propio ritmo para llegar lo más preparados posible".

Su compañero de equipo, el hispano argentino Marco Morelli, correrá igualmente, por primera vez, en el circuito de Jerez, y asegura llegar "descansado", después de tres semanas sin carreras. "Con ganas de afrontar estas primeras carreras en Europa, donde se empieza a igualar todo un poco más, en circuitos que además ya conozco".

"Correr en Jerez será especial, espero hacer un buen fin de semana pues tenemos datos de los 'test' de este año, pero el objetivo será mejorar sesión a sesión y estar preparados para hacer un buen fin de semana", agrega Morelli.