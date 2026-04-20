F1 anuncia menos tiempo recarga en calificación y menor tope potencia eléctrica en carrera

Con el fin de atender las numerosas quejas de los pilotos y con miras a resolver los diferentes problemas de seguridad derivados de las disputas de las tres primeras pruebas de la temporada, en Australia, China y Japón, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) anunció, de acuerdo con los directores de los equipos, los directores generales de los fabricantes de unidades de potencia y la FOM -la responsable de la F1-, los ajustes del reglamento que entrarán en vigor a partir del próximo Gran Premio y que reducirán, sin provocar una enorme revolución, la importancia de lo eléctrico en favor de la combustión.

El cuarto y el quinto Gran Premio del calendario inicialmente diseñado, los de Baréin y Arabia Saudí, respectivamente, quedaron cancelados debido al conflicto bélico en Oriente Medio derivado del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta de éste; por lo que la cuarta prueba del Mundial se disputará el fin de semana del 3 al 5 de mayo en la localidad estadounidense de Miami, en Florida.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió, tras ganar en Suzuka (Japón) el pasado 29 de marzo, en el más joven líder de toda la historia del Mundial de Fórmula Uno, que encabeza con 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, el inglés George Russell.

Las propuestas finales presentadas durante la reunión fueron el resultado de una serie de conversaciones mantenidas durante las últimas semanas entre la FIA y los representantes técnicos, así como de las numerosas aportaciones de los pilotos con los datos recopilados en las tres primeras pruebas.

Las propuestas acordadas se aplicarán a partir del Gran Premio de Miami, salvo los cambios en la salida de la carrera, que se probarán en esa carrera y se adoptarán tras recibir comentarios y realizar un análisis.

En cuanto a la sesión de clasificación, se han acordado unos ajustes en los parámetros de gestión de la energía, incluida una reducción de la recarga máxima permitida de 8 a 7 megajulios, "con el objetivo de reducir la recuperación excesiva de energía y fomentar una conducción a fondo más constante".

Este cambio tiene como objetivo reducir la duración máxima del 'superclipping' (los motores híbridos se quedan sin energía eléctrica en rectas largas) a aproximadamente entre dos y cuatro segundos por vuelta.

La potencia máxima del 'superclipping' se ha aumentado a 350 kilovatios frente a los 250 anteriores, lo que reduce aún más el tiempo dedicado a la recarga y la carga de trabajo del piloto en la gestión de la energía. Esto también se aplicará en condiciones de carrera.

Asimismo, la potencia máxima disponible a través del 'boost' (modo de potencia) en condiciones de carrera se limita ahora a +150 kilovatios (o al nivel de potencia actual del coche en el momento de la activación, si es superior), lo que reduce las diferencias repentinas de rendimiento.

El uso del MGU-K (sistema que transforma la energía del frenado en energía eléctrica e incrementa la potencia del motor) se mantiene en 350 kilovatios en las zonas clave de aceleración (desde la salida de la curva hasta el punto de frenada, incluidas las zonas de adelantamiento), pero se limitará a 250 en el resto de la vuelta, explica la F1, que añade que estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de aproximación excesivas, al tiempo que se mantienen las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento.

Además, se ha desarrollado un nuevo sistema de 'detección de salida con baja potencia', capaz de identificar los coches con una aceleración anormalmente baja poco después de soltar el embrague.

En tales casos, se activará un despliegue automático del MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración y mitigar los riesgos relacionados con la salida sin introducir ninguna ventaja deportiva.

Se está introduciendo un sistema de advertencia visual asociado, que activa luces intermitentes (traseras y laterales) en los coches afectados para alertar a los pilotos que les siguen.

También se ha implementado un reinicio del contador de energía al inicio de la vuelta de formación para corregir una inconsistencia del sistema identificada anteriormente.

Entre las novedades, se han aumentado las temperaturas de las mantas de neumáticos para los compuestos intermedios, siguiendo los comentarios de los pilotos, con el fin de mejorar el agarre inicial y su rendimiento en condiciones de mojado.

Se reducirá el uso máximo del ERS (sistema que recupera energía cinética y térmica para convertirla en potencia eléctrica), lo que limitará el par motor y mejorará el control del vehículo en condiciones de baja adherencia.

Se han simplificado los sistemas de luces traseras, con señales visuales más claras y uniformes para mejorar la visibilidad y el tiempo de reacción de los conductores que circulan detrás en condiciones adversas.

Estas propuestas definitivas se someterán ahora a votación electrónica en el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA antes de su implementación prevista.