Álex Crivillé califica al Circuito de Jerez como “el mejor del mundo”

Crivillé, que ha recogido un premio dentro de la Gala del 40 Aniversario del trazado andaluz, en los actos previos a la disputa este fin de semana en este circuito del GP de España de MotoGP, manifestó en la entrega que le gusta esta instalación deportiva porque “todo el año se puede rodar”, por contar con un recorrido “muy técnico” y “por la afición”.

El piloto catalán recordó las tres victorias que logró en Jerez en el medio litro y calificó como un “lujo” poder haber “escogido” la curva que lleva su nombre, la número 11, que “es la más rápida”, recalcó.

Otro de los galardonados, Jorge Lorenzo, que da nombre a la última curva del Circuito Ángel Nieto, recordó que corrió por primera vez en un trazado “profesional” en esta pista, a la edad de 10 años, y que debutó en el Mundial con 15 en Jerez, en 125cc.

“Gané mi primera carrera en 250cc en este circuito y mi primera carrera en lluvia en 2011. Tiene un asfalto impresionante, podía aprovechar mi paso por curva y es un trazado que siempre estará en mi corazón”, declaró Lorenzo.

Jorge Martínez 'Aspar', que da nombre a la curva 8, precisó tras recoger su premio que “Jerez es mi segunda casa” y que la construcción de este circuito en 1985 supuso un “antes y un después” en el motociclismo español.