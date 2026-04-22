Quartararo y Rins destacan sus ganas de volver a competir

Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, reconoce en una nota de prensa difundida por su equipo este miércoles que "es estupendo volver a la acción tras un parón de tres semanas, y el inicio de la parte europea de la temporada es algo que siempre esperamos con ilusión".

"Jerez es un circuito con un ambiente especial, los aficionados son increíbles y realmente se nota esa energía nada más llegar, de aquí guardo buenos recuerdos, es especial para mí, porque aquí conseguí mi primera victoria en MotoGP", recuerda Quartararo.

"Tenemos por delante un período muy ajetreado, con muchas carreras en poco tiempo, así que la idea es trabajar paso a paso y dar lo mejor de nosotros cada fin de semana", explica el piloto francés.

El español Alex Rins recuerda que han estado "unas semanas sin correr" pero que, con el retorno de la competición, "seguro que los aficionados están contentos por ello".

"El ambiente en Jerez siempre es fantástico, y es un circuito en el que disfruto pilotando", explicó.

Rins insiste en que "los próximos meses serán muy intensos, con muchas carreras muy seguidas, así que el objetivo es mantener la concentración, seguir trabajando con el equipo y darlo todo" al salir a la pista.