Takamoto Katsuta pone a prueba su estado de forma y su liderato en el Rally Islas Canarias

El japonés arriba a Gran Canaria con una exigua ventaja de siete puntos sobre su compañero de equipo Elfyn Evans, que cedió la batuta de mando tras un aciago Rally de Croacia, prueba que sirvió a Katsuta para conseguir la segunda victoria de su carrera en el WRC y su primer liderato.

Tras años de aprendizaje y un papel secundario en Toyota Gazoo Racing WRT, el piloto nipón ha dado este año el paso adelante definitivo en su carrera y encadena tres podios consecutivos que le convierten en la referencia de un WRC dominado completamente por la firma japonesa, rival a batir en Gran Canaria.

El nueve veces campeón del WRC, Sébastien Ogier, segundo en el Islas Canarias de 2025, se presenta como uno de los máximos candidatos a la victoria en las carreteras grancanarias, caracterizadas por su estilo circuitero, el alto agarre y la abrasividad con los neumáticos.

La prueba española será la tercera incursión de la temporada del vigente campeón del mundo, que parte con el deseo de sumar su primer triunfo del año tras su tercer puesto en el Rally de Montecarlo y sufrir la dureza del Rally de Kenia.

A sólo trece puntos del liderato acecha el Toyota GR Yaris Rally1 de Oliver Solberg, quien abrió el campeonato con triunfo en el asfalto monegasco y espera mostrar su colmillo para erigirse en la referencia de Toyota Gazoo Racing, WRT, batalla que también librará Sami Pajari, cuarto clasificado del WRC.

Para Hyundai Shell Mobis WRT, el Rally Islas Canarias-Rally de España se presenta como una oportunidad de conseguir "un resultado potente" tras un inicio de WRC muy complicado en el que manejan una desventaja de 65 puntos con Toyota en apenas cuatro pruebas mundialistas.

Thierry Neuville tratará de resarcirse del error que le costó la victoria que tenía encaminada en Croacia y mejorar sus sensaciones en el Mundial, donde sólo ostenta 25 puntos, y en el Rally Islas Canarias, prueba que en 2025 fue una pesadilla para los pilotos de la firma surcoreana.

El español Dani Sordo y Adrián Fourmaux, quinto clasificado en la edición del año pasado, buscarán romper la hegemonía de Toyota Gazoo Racing WRT y conseguir mejorar los resultados de Kenia y Croacia, donde el francés y Hayden Paddon sumaron los primeros podios de la temporada.

Jon Armstrong y Joshua McErlean defenderán las filas de M-Sport Ford WRT con la necesidad de comprender el Ford Puma Rally1 y lograr un resultado positivo para los británicos, que apenas acumulan seis puntos en el campeonato de constructores.

En WRC2, el francés Léo Rossel mide su liderato en una lucha encarnizada por la victoria a la que se apuntarán su hermano Yohan Rossel y Nikolay Gryazin, que darán a conocer en Canarias el nuevo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, mientras que las esperanzas españolas estarán depositadas en el Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Cachón.

La acción comenzará este jueves con la celebración del ‘shakedown’ (6,26 kilómetros) de Santa Brígida, una carrera de prueba que será la antesala de la primera cronometrada, que reunirá a miles de espectadores en el interior del Estadio de Gran Canaria (1,89 km).

'Valleseco-Artenara’ (13,13 km), Tejeda San Mateo (20,69 km) y ‘Mogán-La Aldea’ (21,70 km) continuarán el rutómetro en la etapa del viernes.

La jornada del sábado incluirá la especial más extensa del recorrido: ‘Moya-Gáldar (28,90 km), la tercera y última de un bucle que se abrirá con ‘Maspalomas’ (13,47 km) y ‘Arucas-Teror’ (13,74 km), además de la repetición de la especial del Estadio de Gran Canaria.

La etapa del domingo constará de dos tramos inéditos para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC): ‘Ingenio-Telde-Valsequillo (26,49 km), una de las grandes novedades de esta edición, y ‘Santa Lucía-Agüimes’ (13,27 km), designada ‘Wolf Power Stage’ del 50º Rally Islas Canarias-Rally de España.