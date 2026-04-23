Jorge Martín (Aprilia) afirma que tiene “sensaciones parecidas a las de 2024”

Martín, segundo clasificado tras las tres primeras pruebas del Mundial, a cuatro puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), manifestó en rueda de prensa que es un “placer” correr el próximo fin de semana en Jerez en la cuarta prueba puntuable, después de una temporada pasada “muy dura”, afirmó, por una lesión que le impidió participar en gran parte del campeonato.

El madrileño señaló que ha “cambiado muchas cosas pequeñas” en su estilo de pilotaje para adaptarse a su nueva montura, que “es diferente”.

Martín indicó que fue en el Circuito de Jerez, “en 2009”, con 11 años de edad, cuando, viendo las carreras junto a su padre, decidió que quería dedicarse al motociclismo “toda la vida”.

El piloto de la marca italiana aseguró que el “ruido de la afición” en las curvas Nieto y Peluqui del trazado andaluz es “increíble” y que, aunque el circuito Ricardo Tormo de Valencia “también es especial” para él, “cuando paras delante de la afición de Jerez es impresionante”.

Jorge Martín lucirá una nueva decoración en su casco en el GP de España, como “tributo a Jerez”, anticipó, y a dos amigos de las localidades cercanas de Trebujena y Lebrija, con alusiones a la comida española, “al jamón y a los espetos”, entre otras semblanzas.