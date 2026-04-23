Marc Márquez considera “aceptable” su estado físico antes del GP de Jerez

Márquez manifestó a los periodistas que ha dado un paso adelante pero que no se ve aún en condiciones de parar a Marco Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial después de tres pruebas.

Para el catalán, el objetivo inmediato no pasa exclusivamente por los resultados y sí por “disfrutar” en carrera porque “con dolor” no puede hacerlo.

Márquez quiere recuperar sensaciones y aspira a “subir al podio” por primera vez en la temporada, al considerar que no tiene aún “nivel” para optar al triunfo.

El ocho veces campeón del mundo señaló que, seis meses después de su lesión, empieza a notar que todo “encaja”, encontrando mejores sensaciones tanto en la moto como en el trabajo físico.

En esa línea, Márquez apuntó que el equipo debe centrarse primero en construir un fin de semana sólido antes de pensar en objetivos mayores.

Por último, el español de Ducati puso en perspectiva la situación del campeonato y su propio proceso de recuperación, para recordar que aún quedan muchas carreras por delante, aunque considera preocupante el dominio total de Bezzecchi.