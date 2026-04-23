Para Álex Márquez, pensar en “repetir” triunfo “no sería realista en este momento”

El menor de los hermanos Márquez manifestó en la conferencia de prensa oficial previa al inicio este viernes del GP de Jerez 2026 que el trazado andaluz “es el mejor circuito para retomar un buen rendimiento”.

El catalán, que es octavo en la clasificación con 27 puntos, alejado en 54 del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), reconoció que el comienzo de la temporada “ha sido un poquito difícil” y que están “lejos” de las prestaciones del equipo italiano, que ocupa los dos primeros puestos de la general, con el español Jorge Martín también en la segunda plaza.

“Como piloto, tengo que dar un paso adelante en el estilo de pilotaje, afrontar los problemas y aprovechar las bazas que tenemos”, destacó.

El español dijo que está satisfecho con la potencia y propulsión de su moto, pero no con la frenada ni en “cómo acometer la entrada” a las curvas, y apostó por “no perder la paciencia”. “Cuando mejoremos tendremos más oportunidades de exprimir” las prestaciones, añadió.

El triunfo del año pasado en Jerez “lo pude celebrar con la afición y no se puede pedir más”, aseguró, para añadir que en la zona de Nieto y Peluqui es “donde más se escucha” a los seguidores.