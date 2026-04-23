Pedro Acosta (KTM) confía en “mantener la misma línea” en Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 23 abr (EFE).- El piloto español Pedro Acosta (KTM), que llega al Circuito de Jerez-Ángel Nieto para la disputa del Gran Premio de España de MotoGP como tercero en la clasificación, dijo este jueves que deben “mantener la misma línea” de cara al inicio este viernes de la cuarta prueba puntuable del Mundial.