Pedro Acosta (KTM) confía en “mantener la misma línea” en Jerez

Acosta incidió en rueda de prensa en que si continúa con el nivel exhibido en el inicio de temporada, ya verá qué pude hacer el domingo, al situarse en la tercera plaza con 65 puntos y a dieciséis del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).
El español señaló que si pueden “luchar con Aprilia y Ducati”, estarán “haciendo un buen trabajo”.
Sobre su inicio de temporada, con buenos resultados en Tailandia y Estados Unidos, Acosta recordó: “El año pasado me faltaba regularidad y no tenía la confianza que tengo hoy”.
El piloto de la marca austriaca se mostró esperanzado al afirmar que “históricamente KTM ha sido fuerte en Jerez”, un circuito que calificó como “leyenda” y en el que se concita cada año “la mejor afición”.
Para Acosta, el paso por las curvas Nieto y Peluqui, la zona caliente del Circuito de Jerez, es “icónico” debido a que allí se congrega la hinchada que más pueden disfrutar EFE