Máximo Quiles (KTM) sigue mandando en Moto3

En la última vuelta de los ensayos, Quiles recuperó la primera posición que había tenido en su poder durante la mayor parte de la sesión, al marcar un tiempo de 1.44.078 que superó el del sevillano David Muñoz (KTM), que finalmente ha acabado segundo.

El líder del Mundial ha comenzado su participación en la cuarta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de Moto3 con un dominio pleno sobre sus rivales y solo dejó que Muñoz le arrebatara la primera posición durante unos minutos.

A falta de seis para la conclusión, el andaluz, que ha pasado por un calvario de operaciones por una lesión en una pierna, se puso en la primera plaza con un crono de 1.44.119, que mejoraba el 1.44.330 con el que Quiles había mandado prácticamente desde el inicio de la práctica.

Pero el murciano tiró a fondo en los últimos minutos de la sesión para obtener el primer puesto, que dejó a un combativo Muñoz segundo, en un gran puesto para el bravo piloto de Brenes.

Con un registro de 1.44.325, la tercera posición ha sido para el argentino Valentín Perrone (KTM), tercero en el Mundial y aspirante a derrotar al hasta ahora infranqueable Quiles.

Hasta siete pilotos españoles se han metido entre los diez primeros y junto a Quiles (1º) y Muñoz (2º), están David Almansa (KTM), quinto con 1.44.457; Adrián Fernández (Honda), sexto con un tiempo de 1.44.483; Brian Uriarte (KTM), séptimo con 1.44.504; Adrián Cruces (KTM), octavo y que marcó un crono de 1.44.544; y Álvaro Carpe (KTM), noveno con 1.44.587.

Intercalado entre los hispanos, se metió en cuarta posición el italiano Matteo Bertelle (KTM), con 1.44.403, y el resto de pilotos que entraron entre los catorce primeros para salvar la Q1 del sábado están, en décimo lugar el argentino Marco Morelli (KTM); el irlandés Casey O'Gorman (Honda), undécimo; el finlandés Rico Salmela (KTM), duodécimo; el español Joel Esteban (KTM), decimotercero; y el británico Scott Ogden (KTM), que sufrió una caída y abandonó la pista cojeando.