Ogier da un golpe sobre la mesa en ‘Mogán-La Aldea’ y toma distancia en el Islas Canarias

A pesar de que el Toyota GR Yaris Rally1 no está respondiendo como desearían los pilotos, por sus propias palabras en los ‘control stop’, el galo domó al vehículo de la firma japonesa para romper la igualdad entre compañeros de equipo y conseguir un liderato de 5.9 segundos sobre Sami Pajari.

El finlandés ostenta una segunda plaza muy codiciada dentro de las carpas de Toyota Gazoo Racing WRT, puesto que Elfyn Evans y Oliver Solberg le escoltan a apenas una y cinco décimas, respectivamente, en una lucha igualadísima en ‘Valleseco-Artenara 1’ y ‘Mogán-La Aldea 1’.

Solberg y Evans supieron entender perfectamente las condiciones del asfalto grancanario y se engancharon a la pelea tras una especial en el Estadio de Gran Canaria que les había abocado a la novena y décima plaza tras ofrecer un planteamiento conservador.

Hasta la quinta plaza cayó el líder del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), Takamoto Katsuta, que no se terminó de encontrar cómodo en el primer bucle y perdió nueve segundos con Sébastien Ogier, un resultado que mostró al japonés ciertamente frustrado al término de la pasada por ‘Mogán-La Aldea 1’.

Una frustración que es todavía mayor en Hyundai Shell Mobis WRT, incapaz de competir contra los Toyota GR Yaris Rally1 y que se contentó con la sexta plaza del español Dani Sordo que, a pesar de los diecinueve meses de inactividad en el WRC, alejó a sus compañeros Adrien Fourmaux a siete y 7.9 segundos en apenas dos tramos.

Por detrás se encuentran los Ford Puma Rally1 de Josh McErlean y de Jon Armstrong, que sufrió un susto tras perder el control de su vehículo y acabar en una escapatoria para evitar un accidente, incidente que le hizo perder más de 40 segundos con la cabeza de carrera.

El primer bucle estuvo marcado por la cancelación del tramo ‘Tejeda-San Mateo 1’ por la presencia de más de cien vehículos estacionados en una zona prohibida cercana al cruce de Los Llanos en su conexión con las carreteras GC-600 y GC-130.

Desde la organización del Rally Islas Canarias-Rally de España aseguran que la especial tuvo que ser cancelada porque “los espectadores decidieron ignorar las normas” de estacionar en las áreas designadas y de respetar a los comisarios para seguir sus instrucciones.

La zona acotada que ha provocado la cancelación del tramo 'Tejeda-San Mateo 1' se evitaba en el trazado original por su delicadeza y las recomendaciones de Medio Ambiente, pero los efectos de la borrasca Therese obligaron a que fuera parte del rutómetro.

En WRC2, el francés dominó con puño de hierro el primer bucle y endosó 10.4 segundos a su hermano Léo Rossel, líder de la segunda categoría del Mundial de Rallies, mientras que la tercera plaza aterrizó en las manos del español Alejandro Cachón, quien con un gran tiempo en ‘Mogán-La Aldea 1’ ascendió cuatro posiciones en la general para acechar a cuatro décimas al menor de los Rossel.

La acción se retomará desde las 15:01 horas de este viernes con las repeticiones de los tramos ‘Valleseco-Artenara’ y ‘Mogán-La Aldea’, además de la celebración de ‘Tejeda-San Mateo 2’, donde ya se empezó la retirada de los vehículos mal estacionados.