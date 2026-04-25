Jorge Martín (Aprilia) dice que está teniendo “mucha adversidad”

Martín se cayó en la primera vuelta, según explicó a la prensa, por un problema con la presión en la frenada, y echó por tierra la “gran salida” que, admitió, había realizado.

“Desde el box me di cuenta de que algo no iba bien”, reconoció el madrileño, que buscará el primer puesto de la clasificación general del Mundial este domingo, al situarse a cuatro puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Martín ansía la llegada de la carrera larga del fin de semana para “coger confianza” y aseguró que estaría contento con poder subir al podio.