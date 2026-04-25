La cuenta atrás de parrilla aumenta a cinco minutos desde el GP de España

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- La cuenta atrás de la parrilla de salida en el Mundial de MotoGP aumenta su duración y se reanudará en 5 minutos en caso de una salida retrasada, según lo acordado en Jerez, donde entra en vigor la normativa de manera inmediata, en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España que se disputa este fin de semana.