La cuenta atrás de parrilla aumenta a cinco minutos desde el GP de España

La comisión de Gran Premio (Grand Prix Commission) ha aprobado este viernes una actualización del Artículo 1.18.18 - Salida Retrasada, informó la organización.
Después de que se declare una salida retrasada en la parrilla, la normativa anterior establecía que la cuenta atrás se reanudaría en 3 minutos.
Esto, indica la organización en una nota, no daba a los equipos suficiente tiempo para saber cuándo debían dejar de trabajar en las motos.
Por ello, la normativa ha sido actualizada y una vez que se declare salida retrasada, la cuenta atrás hasta la vuelta de calentamiento (Warm Up lap) se reanudará ahora en 5 minutos.
Según la organización, este cambio ofrece a los equipos un margen de aviso suficiente sobre cuándo deben dejar de trabajar en la moto.