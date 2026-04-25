Marc Márquez explica que tuvo “suerte” por caerse justo al lado de los boxes

En declaraciones a los periodistas en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde se disputa hasta el domingo el GP de España, Márquez recordó que “es mi primera victoria con una caída y he tenido la suerte de caerme en la última curva, porque si llega a ser en la primera estaría todo perdido”.

La caída pilló al ilerdense junto al pit-lane de entrada a los boxes y esperó a que pasaran sus rivales para cruzar la pista hacia la zona de garajes y cambiar de moto, con neumáticos de lluvia ya calzados mientras jarreaba en el trazado jerezano.

Márquez explicó: “si pasas la pista creando una situación de peligro es una cosa, pero he esperado a que pasaran los demás”.

El vigente campeón del mundo de la categoría ‘reina’ indicó sobre su caída, a falta de cuatro vueltas en la curva Jorge Lorenzo de entrada a la recta de meta, que “uno piensa que resistirá, pero con lluvia rodar con ‘slicks’ es imposible”.