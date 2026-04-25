Automovilismo
25 de abril de 2026 - 13:40

Marc Márquez explica que tuvo “suerte” por caerse justo al lado de los boxes

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Jerez de la Frontera, 25 abr (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati), vencedor este sábado de la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de España de Motociclismo, ha declarado que ha tenido “suerte” por caerse en la última curva y reanudar con otros neumáticos para solventar las condiciones de pista mojada.

Por EFE

En declaraciones a los periodistas en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde se disputa hasta el domingo el GP de España, Márquez recordó que “es mi primera victoria con una caída y he tenido la suerte de caerme en la última curva, porque si llega a ser en la primera estaría todo perdido”.

La caída pilló al ilerdense junto al pit-lane de entrada a los boxes y esperó a que pasaran sus rivales para cruzar la pista hacia la zona de garajes y cambiar de moto, con neumáticos de lluvia ya calzados mientras jarreaba en el trazado jerezano.

Márquez explicó: “si pasas la pista creando una situación de peligro es una cosa, pero he esperado a que pasaran los demás”.

El vigente campeón del mundo de la categoría ‘reina’ indicó sobre su caída, a falta de cuatro vueltas en la curva Jorge Lorenzo de entrada a la recta de meta, que “uno piensa que resistirá, pero con lluvia rodar con ‘slicks’ es imposible”.