Máximo Quiles, pole en Moto3, se encontró con la pista “delicada” por la lluvia

“Se deslizaba un poco” la moto, admitió Quiles ante los periodistas, aunque las peores condiciones todavía estaban por llegar en el segundo día del Gran Premio de España de Motociclismo, en la carrera posterior al esprint de MotoGP.

El piloto murciano destacó que “no ha sido fácil” obtener la primera plaza en la parrilla de salida, pese al dominio que lleva en todos los entrenamientos celebrados desde el viernes.

Quiles volvió a rodar en 44, igual que el viernes en la primera jornada de ensayos, y confirmó su supremacía en este Gran Premio, que ahora deberá refrendar en carrera.

El murciano anotó un crono de 1.44.070 en el último viraje de la Q2 y superó en cuatro décimas el registro del sevillano David Muñoz (KTM), que fue segundo y volvió a estar entre los mejores con 1.44.445.