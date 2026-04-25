Solberg: 3.8 segundos de desventaja no parece mucho, pero con Ogier es muchísimo

Tras marcar el mejor tiempo en tres tramos de la jornada de este viernes, el integrante de Toyota Gazoo Racing WRT ha catalogado el día de "increíble" por la peleas "bonitas y ajustadas" que mantuvo con Ogier y Elfyn Evans, que se llevó los dos especiales restantes, pero cedió terreno en su lucha por el triunfo.

"Hemos estado peleando a la décima toda la jornada, ha sido increíble. Estoy muy feliz por el día. Seguiremos adelante porque si intentamos lo mejor, todo es posible”, ha vaticinado.

Solberg ha recordado que es su primera vez en estos tramos con el Toyota GR Yaris Rally1, por lo que no ha experimentado ninguna ventaja en las condiciones mixtas, en las que “pude empujar” a pesar de los muchos riesgos.

En ese sentido, el nórdico ha resaltado la capacidad de "manejar bien el equilibrio" entre apretar y "contener los peligros en condiciones complicadas: "No fue una mala tarde de viernes".