Solberg vuela en ‘Moya-Gáldar 2’ y amenaza el liderato de Ogier en el Islas Canarias

Con la suma de tres ‘scratches’ a su cuenta personal y una demostración de ataque en la jornada de este sábado, el integrante de Toyota Gazoo Racing WRT recortó 5.1 segundos al nueve veces campeón del mundo de rallies para presentar un último día de Rally Islas Canarias-Rally de España con las espadas en todo lo alto, con el aliciente de la ‘Wolf Power Stage’ y el ‘Super Sunday’.

El ganador del Rally de Montecarlo lamentó un error en una horquilla de ‘Maspalomas 2’ en la que perdió medio segundo y la pérdida de confianza en sus neumáticos, que se sobrecalentaron en el sur de la isla y “se fueron por completo” en el final del tramo galdense, aunque avisó que con cuatro tramos por delante “todo es posible”.

Pese al empuje del nórdico, Sébastien Ogier mantuvo la calma para administrar su liderato, si bien no terminó muy contento con su final de tramo en ‘Moya-Gáldar 2’ tras perder cerca de un segundo en la sección final.

Definitivamente descolgado de la batalla por la victoria concluyó el galés Elfyn Evans, quien cede ya más de dieciocho segundos con Ogier a pesar de haberse “mejorado levemente” y adjudicarse los dos primeros ‘scratches’ del sábado, pero con la mota de perder más de cinco segundos en el tramo que discurre entre Moya y Gáldar.

La cuarta plaza continuará en manos de Sami Pajari, que pudo mejorar sus mañas sensaciones de la mañana para contener a un Takamoto Katsuta, líder del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), que atosiga al finlandés pese a su quebradero de cabeza interno: “Tengo que mejorar mucho mis sensaciones en tramos limpios. No puedo estar pensando todo el rato en que tengo que mejorar durante el tramo”.

Tras un principio de Rally Islas Canarias-Rally de España aciago, Adrien Fourmaux pareció haber encontrado el punto a su Hyundai i20 N Rally1 para continuar su despegue sobre el español Dani Sordo, que volvió a sufrir en la acción vespertina, acumuló problemas de sobreviraje y acusó el largo parón de diecinueve meses.

“Ayer fue más divertido porque estuve al frente de los Hyundai, pero ahora menos. Ahora estamos en la distancia que toca porque llevo muchos meses alejado del coche”, matizó en los micrófonos de WRC al término de ‘Moya-Gáldar 2’.

A tan solo dos segundos se aproximó su compañero Thierry Neuville, que lamentó el “desafío” que supone para el Hyundai i20 N Rally 1 las condiciones cambiantes, además de añadir a su calvario grancanario la falta de adherencia del tren delantero: “No hay mucho que podamos hacer, solo seguir intentándolo y mantener la motivación”.

El Rally Islas Canarias-Rally de España siguió dándole la cruz a Jon Armstrong que, después de sufrir problemas de comunicación en ‘Maspalomas 2’ con su copiloto por una incidencia en el interfono y evitar una valla en una curva rápida de izquierdas cercana a Teror, añadió una salida de pista en el descenso hacia Gáldar.

El irlandés se fue muy largo en una curva a derechas rapidísima y acabó atascado en una zona de hierba tras evitar por milímetros una colisión frontal contra un guardarrail, un accidente que le hizo perder más de dos minutos y que le aleja todavía más de su compañero Joshua McErlean.

En WRC2, el dominio de Yohan Rossel prosiguió intacto y en dirección a una nueva victoria en el Mundial de Rallies, pese a las intentonas del español Alejandro Cachón, que ahora deberá mirar hacia atrás para contener a Léo Rossel, apenas dos décimas a sus espaldas.