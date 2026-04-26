Marc Márquez: “A veces ganas, a veces te caes y hoy ha tocado caerse”

Márquez negó en declaraciones a los periodistas que la caída se produjera por el viento. “Viento lateral hay para todos, se me ha cerrado (la trazada) de delante y no he intentado salvarla porque en ese punto ya se ve cómo ha quedado la moto”, destrozada tras una caída que sufrió sin consecuencias físicas para su integridad, destacó.

El vigente campeón del mundo de la especialidad comentó sobre el triunfo de su hermano Álex (Ducati) que estuvo “intratable” y que su objetivo era “ser tercero o cuarto”, en referencia al ritmo y rendimiento “del viernes”, en los primeros entrenamientos.

“De momento no estamos pilotando de la mejor manera para luchar por el Mundial”, señaló, y añadió que debe mejorar en “velocidad”.

“Si no estás en el podio no puedes luchar por el Mundial”, reiteró el vencedor de la carrera corta al esprint del sábado, que esta temporada en las pruebas largas dominicales aún no ha quedado entre los tres primeros.

El catalán señaló que “lo importante es disfrutar en Jerez” y que se lo ha “pasado muy bien". "La lástima es que he durado pocas vueltas”, agregó.