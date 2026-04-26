Para el líder Bezzecchi, “no ha sido fácil” acabar segundo y aumentar ventaja

El italiano manifestó a los periodistas que era “importante hacer una buena carrera después del resultado de ayer”, cuando no pudo puntuar en la carrera corta al esprint.

Bezzecchi reconoció que ha “sufrido un poco en el fin de semana” y que está “contento” con el resultado porque el ganador, el español Álex Márquez (Ducati), “era demasiado rápido para mí y le doy la enhorabuena”.

El italiano tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados, que “son increíbles".

"No soy español y me han apoyado” afirmó.

Su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati), tercero en la carrera, se mostró “contento” al ser en Jerez la “primera vez que estamos así de competitivos”.