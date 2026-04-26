Quiles, ganador en Jerez: “Ha sido mi mejor carrera de lejos”

El murciano, que ha dominado la cuarta prueba puntuable del Mundial de principio a fin, desde el primer entrenamiento fue el más rápido y luego también en la carrera, y manifestó a la prensa que la sensación es “increíble, estoy contento”, reflejó, que celebró su triunfo “con toda la gente” de la grada del Circuito de Jerez.

“Me duele la mandíbula de gritar”, expresó Quiles, que lidera el certamen mundialista de manera incontestable con 90 puntos después de cuatro carreras y victorias en Brasil y Jerez y dos segundos puestos en Tailandia y Estados Unidos.

Quiles agradeció el apoyo de la afición española, que “ha empujado mucho”, por lo que “ganar en casa es el mejor sentimiento que se puede tener”, concluyó.

El murciano ha dedicado el triunfo a su abuela, “a la yaya”, señaló, en homenaje a su familiar que falleció recientemente.

El director de su equipo, Jorge Martínez Aspar (CF Moto Aspar Team), indicó que Quiles “es de los grandes, tiene talento y está evolucionando, escuchando y creciendo”.

El tetracampeón del mundo en su etapa de corredor lamentó que el segundo piloto del equipo, el argentino Marco Morelli (KTM), no pudiera subir al podio tras un final muy apretado en la lucha por la segunda posición, en el que finalizó cuarto a cuatro centésimas del tercer puesto.