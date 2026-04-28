El argentino Perrone, el más rápido en los entrenamientos de Moto3 en Jerez

Perrone anotó su mejor vuelta con un tiempo de 1:44.861, seguido por los españoles Álvaro Carpe (KTM), segundo con 1:44.880; y Brian Uriarte (KTM), tercero con 1:44.903, informó la organización.

Con estos ensayos finaliza el periodo de preparación posterior a la disputa el pasado fin de semana en el trazado jerezano del Gran Premio de España de Motociclismo, que el lunes tuvo entrenamientos para MotoGP.

El español Máximo Quiles (KTM) fue el vencedor en Moto3 del GP de España y lidera la clasificación general de la categoría pequeña después de cuatro pruebas disputadas.