Varrone, piloto argentino de Fórmula 2, dice que correr en Miami se siente "como en casa"

"Es un lugar que reúne (a) muchos latinoamericanos, muchos argentinos... Para pilotos como nosotros, latinos, venir acá se siente como en casa", dijo Varrone a EFE en un evento promocional previo a la carrera.

El trazado de Miami no formaba parte originalmente del calendario de la Fórmula 2, -el último escalón antes de la Fórmula 1- pero el conflicto en Irán obligó a reemplazar las pruebas en Baréin y Arabia Saudí, programadas en abril, por este Gran Premio y otro en Canadá.

Además de la Fórmula 2, los pilotos del 'Gran Circo' también correrán este fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami para el que será el cuarto Gran Premio del año.

"Creo que será un fin de semana diferente. Me parece muy lindo que la Fórmula 1 venga acá y que la Fórmula 2 tenga la oportunidad también", expresó el piloto de 25 años.

Varrone es especialista en pruebas de resistencia y en 2023 ganó las 24 horas de Le Mans -en la clase LMGTE Am-, pero este año dio el salto a la Fórmula 2 de la mano de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing.

En su debut en Melbourne, en marzo, llegó a liderar la carrera pero acabó en el puesto 17, por lo que expresó su deseo de sumar los primeros puntos en Miami.

"(Estoy) tratando de trabajar en las cosas que nos dejó Melbourne, para tratar de llegar mejor plantado acá, tratar de tener un buen fin de semana (y) poder estar en los puntos", subrayó.

Este año compagina este campeonato con el IMSA SportsCar Championship, un campeonato de gran turismo que se disputa en Norteamérica.

En Fórmula 2, Varrone comparte equipo con el mexicano Rafael Villagómez, una dupla latinoamericana que evidencia el momento "muy especial en el deporte" que está viviendo la región.

"Latinoamérica está demostrando al mundo lo que es el fanatismo, la garra latinoamericana (...). Eso genera otra visión, otras oportunidades para deportistas latinoamericanos, porque siempre para nosotros es más difícil por el tema de la distancia, (el factor) económico y demás", explicó el argentino.

Pero aseguró que esa brecha "hoy se está cortando" gracias a la exposición cada vez mayor que tienen los pilotos latinos, lo que ayuda a que aumente la presencia de deportistas de élite en categorías como la suya.

Argentina cuenta actualmente con un piloto en la Fórmula 1, el piloto de Alpine Franco Colapinto, quien compitió en 2023 y 2024 en Fórmula 2.