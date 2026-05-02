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02 de mayo de 2026 a la - 15:45

Clasificación del Mundial de F1 después del sprint de Miami

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), que se disputó este sábado en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida:

Por EFE