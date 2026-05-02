Fernando Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 653 milésimas, 285 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El brasileño Gabriel Bortoleto, al que los comisarios tuvieron que apagar con extintores, al final de la ronda, las llamas que salían de la parte trasera de su Audi -al parecer al haberse quemado los frenos-, también quedó eliminado; al igual que el canadiense Lance Stroll, compañero del doble campeón mundial asturiano, que saldrá un puesto por detrás de él.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.