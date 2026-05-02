Sainz, eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, primero, quedó eliminado este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad.