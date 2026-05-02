Sainz, eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 116 milésimas, 173 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.
El tailandés Alex Albon, compañero de Sainz, también quedó eliminado en esta ronda, con el decimosexto tiempo de la misma
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.