Automovilismo
02 de mayo de 2026 a la - 17:55

Sainz, eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, primero, quedó eliminado este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad.

Por EFE

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 116 milésimas, 173 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

El tailandés Alex Albon, compañero de Sainz, también quedó eliminado en esta ronda, con el decimosexto tiempo de la misma

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.