Antonelli afirma que su victoria en Miami "no fue fácil" tras fallar de nuevo en la salida

"Fue una buena carrera; una muy especial. No fue fácil, porque tuve un poco de todo. Para empezar, la salida no fue muy buena, tuve suerte por cómo se dieron las cosas a pesar del fallo", dijo en rueda de prensa el italiano, que lidera el Mundial con 20 puntos de ventaja sobre su compañero en Mercedes, George Russell.

Antonelli arrancó mal, llegó a la primera curva en tercera posición y se pasó de largo, pero un trompo de Max Verstappen (Red Bull) le otorgó suficiente espacio para regresar segundo a la pista.

Posteriormente, mantuvo una apretada lucha con Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) por la primera plaza, a la que acabó subiendo tras un 'undercut' al británico en la primera parada.

"Todavía no tengo esa confianza como para ser constante con eso (la salida). Aún tengo un poco de incertidumbre, así que es un punto importante que necesito mejorar", agregó Antonelli.

Sobre la ventaja que tiene en el Mundial, sostuvo que "todavía es una temporada muy larga y hay muchas cosas que pueden cambiar".

El piloto de 19 años se mostró optimista de cara al próximo Gran Premio de Montreal, del 22 al 24 de mayo, en el que Mercedes recibirá nuevas mejoras.

"Tengo mucha confianza en el coche, obviamente estamos en un gran momento. Con suerte, el paquete de mejoras funcionará como esperamos; pero los demás también traerán mejoras; el paso que dieron este fin de semana fue muy grande, así que tenemos que seguir presionando y subiendo el listón", sentenció.