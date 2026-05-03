03 de mayo de 2026 a la - 16:55
Clasificación del Gran Premio de Miami
Redacción deportes, 3 may (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida:
- RETIRADOS: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Nico Hülkenberg (GER/Audi).
- VUELTA RÁPIDA: Norris (1:31,869), en la 35.
- PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el 24 de mayo.