Automovilismo
03 de mayo de 2026 a la - 18:55

Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno

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Redacción  deportes, 3 may (EFE).- Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno después del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del certamen, disputado este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida:

Por EFE