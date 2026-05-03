Leclerc penalizado con 20 segundos, pierde dos plazas; Colapinto es séptimo en Miami

La sanción a Leclerc también supone que su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -séptimo en meta- también avance un puesto y se inscriba sexto en la clasifición final de la carrera.

Al acabar séptimo, Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) -que de esta forma sumó seis puntos en la general del Mundial, en la que, con 7, es undécimo- logró el mejor resultado de su carrera en la F1.