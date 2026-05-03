Messi asiste al GP de Miami

El futbolista argentino llegó acompañado de su mujer, Antonela, y de sus hijos para presenciar un Gran Premio al que también asisten, entre otros invitados, el extenita Rafael Nadal, el golfista Jon Rahm o el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal.

En el garaje de Mercedes, Messi se hizo una fotografía con Antonelli, líder del Mundial, quien saldrá desde la 'pole' este domingo, y con su compañero de escudería, el británico George Russell, quien partirá desde la quinta plaza.

El Inter de Miami de Messi perdió el sábado 3-4 con el Orlando City con un gol encajado en el tiempo añadido, tras desperdiciar una ventaja de 3-0.

Argentina está representada en el GP de Miami por Franco Colapinto (Alpine), quien saldrá octavo.

La prueba de Miami es la cuarta del calendario y la primera desde el GP de Suzuka (Japón) en marzo, debido a la suspensión de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí por el conflicto en Irán.

Antonelli, con 75 puntos, y Russell, con 68, lideran el Mundial, seguidos de los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc (55 puntos) y Lews Hamilton (43 puntos).